Санкт-Петербург, 22 сентября 2022, 11:50 — REGNUM В Ленинградской области провели первое заседание комиссии по частичной мобилизации. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе администрации региона.
Заседание комиссии провел губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, который её и возглавил. Он подчеркнул, что задача комиссии состоит в выполнении указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. В рамках первого заседания обсудили сроки и объём набора мобилизационных ресурсов.
«Создана комиссия по частичной мобилизации. Состав комиссии утверждён мною. Спасибо, уважаемые коллеги, за согласие войти в состав комиссии. Основная задача комиссии — обеспечить безусловное выполнение указа президента и тех плановых заданий, которые нам доведены по частичной мобилизации», — заявил Дрозденко.
Он добавил, что сроки мобилизации достаточно жёсткие, хотя задача абсолютно понятна. К тому же члены комиссии обладают необходимым опытом. Дрозденко подчеркнул, что своим распоряжением поручил создать такие же призывные комиссии в каждом районе.
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