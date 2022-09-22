Нью-Йорк, США, 22 сентября 2022, 11:45 — REGNUM Организация Объединённых Наций нуждается в укреплении и модернизации. Необходимость в этом признали министры иностранных дел стран «Большой семёрки» в совместном заявлении.
Отмечается, что это нужно для того, чтобы сделать всемирную организацию более эффективной перед лицом глобальных вызовов.
«Министры иностранных дел стран G7 и верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель] признали необходимость укрепить и модернизировать ООН, чтобы сделать её более эффективной перед лицом растущих глобальных угроз», — говорится в заявлении глав МИД G7.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что система ООН требует серьёзного реформирования. По его словам, серьёзным доказательством тому служит ситуация в б. УССР. Санчес считает, что страны-члены международной организации должны многосторонне реагировать на продовольственный кризис, но избегать дублирования программ.
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