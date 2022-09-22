Лос-Анджелес, США, , 11:44 — REGNUM Американский рэпер Akon (Алиан Дамала Тиам) считает, что певице Бритни Спирс «необходимо» вернуться на сцену. Об этом 22 сентября пишет Hollywood Life.

Американский R&B‑ и хип-хоп-исполнитель Akon © Пресс-служба ТНТ Premier Studios

Рэпер также признался, что «с удовольствием» посотрудничал бы со Спирс. «Мне нравится ее музыка. Она потрясающая исполнительница, и мне это в ней тоже очень нравится… Мой совет ей — никогда не сдаваться», — добавил Akon.

Ранее Бритни Спирс заявила, что возможно никогда не вернётся на сцену. «Я травмирована на всю жизнь. И да, я чертовски зла, и я, вероятно, больше не буду выступать только потому, что я упрямая и буду отстаивать свою точку зрения», — объяснила она.

Читайте ранее в этом сюжете: Канье Уэст извинился перед Ким Кардашьян

Читайте развитие сюжета: Cordae и Hit-Boy наблюдают за футбольным матчем в клипе Checkmate