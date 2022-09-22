Лос-Анджелес, США, 22 сентября 2022, 11:44 — REGNUM Американский рэпер Akon (Алиан Дамала Тиам) считает, что певице Бритни Спирс «необходимо» вернуться на сцену. Об этом 22 сентября пишет Hollywood Life.
Рэпер также признался, что «с удовольствием» посотрудничал бы со Спирс. «Мне нравится ее музыка. Она потрясающая исполнительница, и мне это в ней тоже очень нравится… Мой совет ей — никогда не сдаваться», — добавил Akon.
Ранее Бритни Спирс заявила, что возможно никогда не вернётся на сцену. «Я травмирована на всю жизнь. И да, я чертовски зла, и я, вероятно, больше не буду выступать только потому, что я упрямая и буду отстаивать свою точку зрения», — объяснила она.
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