Лос-Анджелес, США, 22 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Американский рэпер Akon (Алиан Дамала Тиам) считает, что певице Бритни Спирс «необходимо» вернуться на сцену. Об этом 22 сентября пишет Hollywood Life.

Пресс-служба ТНТ Premier Studios Американский R&B‑ и хип-хоп-исполнитель Akon

Рэпер также признался, что «с удовольствием» посотрудничал бы со Спирс. «Мне нравится ее музыка. Она потрясающая исполнительница, и мне это в ней тоже очень нравится… Мой совет ей — никогда не сдаваться», — добавил Akon.

Ранее Бритни Спирс заявила, что возможно никогда не вернётся на сцену. «Я травмирована на всю жизнь. И да, я чертовски зла, и я, вероятно, больше не буду выступать только потому, что я упрямая и буду отстаивать свою точку зрения», — объяснила она.