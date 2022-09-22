Улан-Удэ, , 11:44 — REGNUM За призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации жителями Бурятии будут сохранены рабочие места. Об этом сообщили сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Соответствующий указ 22 сентября подписал глава республики Алексей Цыденов. Согласно документу, работодатели обязаны сохранить место постоянной работы своих сотрудников в случае их призыва на военную службу.

«Настоящая гарантия предоставляется на срок прохождения ими военной службы по мобилизации в соответствии с указом Президента РФ № 647, но не более трех месяцев со дня истечения указанного срока», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике разъяснили порядок призыва мобилизованных. Так, после получения повестки, гражданин должен явиться в пункт сбора, откуда его направят в пункт встречи пополнения воинской части, где он будет проходить подготовку.

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