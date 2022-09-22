Избирком Запорожской области ожидает прибытия международных наблюдателей
Мелитополь, 22 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. На референдуме в Запорожской области ожидается присутствие международных наблюдателей. Об этом 22 сентября сообщила глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
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По её словам, полная картина по присутствию наблюдателей из других стран будет озвучена позднее.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Запорожской области на референдуме откроются 393 избирательных участка. Ещё 102 участка начнут работу за рубежом.