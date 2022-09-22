Эль-Хасака, Сирия, 22 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Формирования курдского ополчения «Асаиш» завершили операцию по поиску и ликвидации ячеек группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в лагере беженцев «Аль-Холь», где проживают десятки тысяч человек. Об этом 22 сентября сообщает Rudaw со ссылкой на заявление командования ополчения.

U.S. Department of State Лагерь сирийских беженцев

Журналисты отмечают, что операция достигла своих целей, поскольку «спящие ячейки» боевиков понесли серьёзные потери.

«Операция против ячеек ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в лагере «Аль-Холь» успешно завершилась. Было арестовано 226 террористов, в том числе 36 женщин-боевиков, участвовавших в убийствах и запугивании беженцев, обнаружено 25 траншей и туннелей. Были также ликвидированы многие пункты, предназначенные для распространения террористической идеологии», — сообщили в курдском ополчении.