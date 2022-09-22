Ижевск, 22 сентября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Торжественная церемония вступления в должность главы Удмуртии Александра Бречалова, который избран на второй срок, состоится 27 сентября в рамках первой сессии Государственного совета республики седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Udmgossovet.ru На сессии Госсовета Удмуртии

Трансляция заседания, которое начнется в 10:00 по местному времени, будет вестись на портале Госсовета.

В ходе заседания будут избраны новый председатель парламента, вице-спикеры, избраны и утверждены главы комитетов парламента. Также будет выбрана кандидатура представителя законодательного органа власти Удмуртии в Совете Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Удмуртии проходили 9–11 сентября. Главой Удмуртии повторно избран Александр Бречалов, его поддержали 64,37% избирателей или 298 822 человека. Второе место занял глава фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров КПРФ 19,79%, руководитель фракции ЛДПР в Госсовете республики Тимур Ягафаров набрал 9,79%, находящийся в розыске депутат Госдумы Вадим Белоусов от «Справедливой России — За правду» — 3,31%.

Итоговая явка составила 39,79% от общего числа внесенных в списки избирателей.

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