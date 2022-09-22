Брюссель, 22 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Из-за от российских энергоносителей Европу ждёт трудная зима, но она знает, за что платит такую цену. Об этом 22 сентября заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN.

Europa.eu Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

«Нас ждёт трудная зима, но мы знаем, за что нам придется заплатить эту цену», — сказала фон дер Ляйен, использовав известный идеологический штамп о том, что в мире идёт «противостояние демократии и автократии», и, по её словам, «демократия возобладает».

Она добавила, что Европа продолжает «упорно работать» над снижением зависимости от российских энергоносителей, а европейские газохранилища заполнены на 86%.

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