Казань, , 11:40 — REGNUM На сегодняшний день работа по запуску российской платёжной системы «Мир» в Иране ведётся Национальной системой платёжных карт (НСПК), хотя на данный момент и не очень активно. Об этом 22 сентября заявил глава НСПК Владимир Комлев в ходе своего выступления на форуме «Банки России — XXI век» в Казани.

Карта «Мир»

«Иран? У нас работа в этом направлении, не могу сказать, что прям супер-активно, но ведётся», — приводит его слова РИА Новости.

При этом в августе 2022 года заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что подключение российской платежной системы «Мир» на иранской территории может произойти в течение ближайшего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября стало известно, что два крупнейших банка Турции — Is Bankasi и DenizBank — из-за антироссийских санкций перестали обслуживать российские карты «Мир».