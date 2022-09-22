Архангельск, , 11:40 — REGNUM В ходе военной спецоперации погибли трое уроженцев Архангельской области — коряжемец Борис Достоевский, северодвинец Константин Кренев и Григорий Ягодинов из Пинежского района. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Александр Цыбульский.

Гвоздики Дарья Антонова © ИА REGNUM

Борис Достоевский после прохождения срочной армейской службы трудился в лесной промышленности. В мае этого года принял решение служить по контракту.

Мичман Константин Кренев с детства мечтал стать военным, после школы поступил в Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. Попова. Почти 30 лет он прослужил в Северодвинске.

Григорий Ягодинов призвался на службу по контракту из Пскова. В специальной военной операции участвовал в составе дивизии ВДВ. Рядовой Ягодинов был смертельно ранен и скончался в госпитале.

«Министерством обороны РФ посмертно они представлены к награждению орденом Мужества. Вечная память героям», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. На военную службу будут призваны порядка 300 тысяч человек.