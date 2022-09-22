Вашингтон, 22 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена должна воспользоваться благоприятным моментом и начать продавливать дипломатический вариант прекращения конфликта в бывшей УССР, пишет Мэтью С. Мэй в статье, вышедшей 21 сентября в The National Interest.

Иероним Босх. Наперстки

Помощник редактора издания указывает на то, что до начала конфликта, а также в первые его месяцы между Москвой и Киевой шли переговоры о заключении соглашения, в рамках которого бывшая УССР отказалась от своего стремления в НАТО и получала гарантии безопасности. Мэй подчеркивает, что стороны были готовы заключить соглашение, однако в процесс вмешался уже бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который специально направился в Киев и убедил лидера тамошнего режима не заключить никаких соглашений.

И недавние успехи вооруженный формирований режима, возможно, и дают повод считать эти шаги, однако не стоит забывать, что Киев сталкивается с целым рядом проблем, в частности, не ясно сможет ли Киев продолжить свое контрнаступление и удержать под контролем занятые территории.

Кроме того, финансово бывшая УССР находится в тяжелом положении, а перемещение миллионов людей создаст огромную нагрузку на недостаточно финансируемые государственные службы на фоне грядущих холодов.

«Администрация Байдена должна действовать быстро и воспользоваться боевыми успехами [бывшей УССР]. Российская всеобщая мобилизация была бы рискованной для Путина, но она также могла бы свести на нет успехи [киевского режима]», — пишет Мэй.

Такое развитие событий могло бы стать для Москвы «дипломатическим решением»: она смогла бы заявить о своей «победе», не разрушая бывшую УССР еще больше.

Напомним, в апреле, то есть в тот период, когда, как указывается, шли переговоры между Москвой и Киевом, ряд западных экспертов прямо говорил о том, что бывшую УССР необходимо вооружать и при этом не опасаться ядерной эскалации и прекращения поставок энергоносителей в Европу. В частности, такой точки зрения придерживался бывший советник по национальной и международной политике безопасности Британской консервативной партии Гарван Уолш.

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Схожей точки зрения придерживались также президент и главный исполнительный директор Центра анализа европейской политики и адъюнкт-профессор европейских исследований Школы перспективных международных исследований института Джонса Хопкинса Алина Полякова и старший директор Евразийского центра Атлантического совета (организация, признанная нежелательной в РФ) и бывший посол США в Киеве Джон Хербст в статье, вышедшей 22 апреля в Foreign Affairs. По их словам, Запад должен всеми возможными силами поддерживать киевский режим, чтобы он и впредь продолжал воевать с Россией.

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Кроме того, еще в марте в том же авторитетном журнале Foreign Affairs вышла статья старшего политолога корпорации RAND Самуэля Чарапа, по мнению которого в краткосрочной перспективе стремление к урегулированию конфликта в бывшей УССР путем переговоров может помешать неожиданной победе России.

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