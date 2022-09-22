Ульяновск, 22 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. На двух трассах в Ульяновской области обновили в 2022 году свыше 30 км федеральных автодорог. Всего за год отремонтируют 50,5 км дорог, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Иван Шилов ИА REGNUM Трасса

Работы по устройству защитных и слоёв износа шли на дороге Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск, а также подъездной дороге к Ульяновску от трассы М-5 «Урал».

В ведомстве отмечают, что на трассе Р-178 в Сурском (км 97 — км 109) и Карсунском (км 160 — км 167) районах восстановили верхний слой покрытия. На дороге к Ульяновску от трассы М-5 (с 212 по 216 км) вблизи села Большие Ключищи и в Майнском районе (км 175 – км 184) устроили покрытие из асфальтобетонной смеси для устранения деформаций и трещин.

Дорожники поясняют, что обновляют верхний слой покрытия, который наиболее подвержен износу и образованию колеи. Это позволяет повысить износостойкость покрытия и его сцепные качества.

В управлении добавляют, что всего в 2022 году в Ульяновской области отремонтируют 50,5 км федеральных дорог.

В пресс-службе ульяновского губернатора отмечают, что до конца 2022 года будет отремонтировано более 260 км автодорог муниципального значения, на 22 сентября план выполнен на 94%. Также отремонтирован мост через ручей Крутой у села Чеботаевка в Сурском районе. Ремонт остальных четырёх переправ и путепровода планируется завершить до конца октября.

Как сообщало ИА REGNUM , весной 2022 года в Ульяновской области работы шла на участках Р-178, на подъезде к Ульяновску и Самаре, дороге Цивильск — Ульяновск. Подрядчики использовали 73 тонны материалов для приведения в порядок 628 кв. метров покрытия.