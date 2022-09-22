Херсон, Бывш. УССР, , 11:49 — REGNUM Киевские войска своими обстрелами не смогут помешать проведению референдума в Херсонской области, все избирательные участки будут усиленно охраняться. Об этом глава администрации региона Владимир Сальдо заявил 22 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, представители силовых структур возьмут под охрану каждый участок. Возможность диверсий на самих участках практически исключена. ВСУ пытаются обстреливать Херсон, например, накануне было попадание в одно из административных зданий.

«Голосование начинается уже завтра, и ничего уже не может этому помешать», — подчеркнул Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Сальдо заявил о желании Херсонской области войти в состав Российской Федерации в качестве отдельного субъекта под нынешним названием.

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