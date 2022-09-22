Херсон, 22 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Киевские войска своими обстрелами не смогут помешать проведению референдума в Херсонской области, все избирательные участки будут усиленно охраняться. Об этом глава администрации региона Владимир Сальдо заявил 22 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, представители силовых структур возьмут под охрану каждый участок. Возможность диверсий на самих участках практически исключена. ВСУ пытаются обстреливать Херсон, например, накануне было попадание в одно из административных зданий.

«Голосование начинается уже завтра, и ничего уже не может этому помешать», — подчеркнул Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Сальдо заявил о желании Херсонской области войти в состав Российской Федерации в качестве отдельного субъекта под нынешним названием.

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