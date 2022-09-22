Симферополь, 22 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Крыму сбиты беспилотные аппараты ВСУ, сообщил 22 сентября глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

По его словам, сразу в трёх районах республики подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами противовоздушной обороны беспилотники ВСУ.

Аксёнов заверил, что ситуация в республике находится под полным контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сети появились кадры с обломками беспилотника в Джанкое.