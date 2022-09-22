Аксёнов: в трёх районах Крыма подавлены и сбиты беспилотники ВСУ
Симферополь, 22 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Крыму сбиты беспилотные аппараты ВСУ, сообщил 22 сентября глава Крыма Сергей Аксёнов.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Аксенов
По его словам, сразу в трёх районах республики подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами противовоздушной обороны беспилотники ВСУ.
Аксёнов заверил, что ситуация в республике находится под полным контролем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сети появились кадры с обломками беспилотника в Джанкое.