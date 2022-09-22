Саратов, , 11:40 — REGNUM В Саратове впервые в России освоили производство бытовых нитриловых перчаток. В месяц рассчитывают выпускать до 450 тыс. штук изделий, сообщает 22 сентября министерство промышленности и энергетики Саратовской области.

«Сделано в России» Exportclub.ru

До этого аналогичная продукция поступала из стран Азии. Саратовский завод освоил выпуск в рамках импортозамещения. В России также налажено производство сырья для перчаток (нитриловый латекс).

Выпуск новой продукции стал возможным после того, как проект получил одобрение Фонда содействия инновациям и грант в размере 20 млн рублей. Общий объем инвестиций составил более 55 млн рублей.

За восемь месяцев 2022 года «Калининский завод резиновых изделий» превысил производство прошлогодних показателей на 25%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в августе 2022 года в Саратове запустили первое в стране производство изотермических резервуаров объёмом 5 тыс. тонн.

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