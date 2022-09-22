Уфа, 22 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Очередную партию товаров первой необходимости отправили из Уфы в Луганскую Народную Республику. Эту информацию 22 сентября подтвердили в пресс-службе государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Правительство Новосибирской области Гуманитарная помощь

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Сообщается, что из Уфы в Донбасс была отправлена 30-я колонна гуманитарной помощи. Она была сформирована с учетом наиболее острых потребностей жителей освобожденной территории б. УССР. В состав груза вошли продукты питания и товары первой необходимости.

Отмечается, что в составе колонны 18 человек, четыре автофургона и три автомобиля сопровождения. Колонна следует в город Красный Луч Луганской Народной Республики.

Напомним, что всего из Башкирии в Донбасс было отправлено свыше двух тысяч тонн продуктов питания, одежды, медикаментов, строительных материалов, предметов первой необходимости и многого другого.

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