Владикавказ, , 11:37 — REGNUM В Северной Осетии будет выполнено задание Минобороны по призыву на военную службу в рамках мобилизационной кампании с учетом ранее уже отправленных добровольцев. Об этом было сказано в ходе совещания, которое провел 21 сентября глава субъекта РФ Сергей Меликов.

Сергей Меняйло Иван Шилов © ИА REGNUM

«Северная Осетия в числе остальных субъектов России обеспечит призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны РФ с учетом добровольцев из республики, которые уже сейчас выполняют поставленные боевые задачи в районе проведения СВО», — говорится в сообщении.

Меняйло поручил главам муниципалитетов организовать работу призывных комиссий, а также оказывать полное содействие по обеспечению проведения частичной мобилизации.

«От вас потребуется слаженная, четкая работа каждого на своих местах. Поддержать инициативу главы государства, обеспечить победу в этой большой решающей схватке — это наш долг, и мы его выполним», — заявил Сергей Меняйло.

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