Кострома, 22 сентября 2022, 11:44 — REGNUM Военный комиссар Костромской области Алексей Новиков разъяснил подробности частичной мобилизации. Комментарии военный дал ГТРК «Кострома».
Призыву на военную службу прежде всего подлежат горожане, проходившие службу в ВС РФ.
Повестки будут доставляться на дом сотрудниками военкомата, уведомление о призыве сотрудника получит и работодатель. Обучать призванных станут на базе военной академии радиационной, химической и биологической защиты. Им выдадут экипировку, оружие, занятия будут проводиться на штатном вооружении.
Напомним, 21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил частичную мобилизацию. В общей сложности на службу будут призваны 300 тысяч человек, что составляет около 1% от граждан, прошедших службу и имеющих боевой опыт. Про разнарядку на призыв для Костромской области власти публично не говорили. Организационными вопросами мобилизации в регионе займётся специальный штаб, который возглавил губернатор Сергей Ситников.
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