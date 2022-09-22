Кострома, 22 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Военный комиссар Костромской области Алексей Новиков разъяснил подробности частичной мобилизации. Комментарии военный дал ГТРК «Кострома».

Наталья Диева ИА REGNUM Военная академия РХБ защиты в Костроме

Призыву на военную службу прежде всего подлежат горожане, проходившие службу в ВС РФ.

«По частичной мобилизации попадают все костромичи в возрасте до 55 лет, проходившие ранее службу в ВС РФ. Попадают специалисты мотострелки, танкисты, артиллеристы, которые имеют опыт прохождения военной службы в войсках специального назначения, воздушно-десантных войсках. Это тот самый широкий спектр сухопутной составляющей, которая необходима для успешного выполнения задачи, поставленной президентом», — сказал Новиков.

Повестки будут доставляться на дом сотрудниками военкомата, уведомление о призыве сотрудника получит и работодатель. Обучать призванных станут на базе военной академии радиационной, химической и биологической защиты. Им выдадут экипировку, оружие, занятия будут проводиться на штатном вооружении.

«Под мобилизацию не подпадут граждане, имеющие законную отсрочку от срочной службы. Это студенты, многодетные, не годные по состоянию здоровья, забронированные граждане, которые работают на предприятиях и выполняют задачи в интересах военно-промышленного комплекса», — добавил Новиков.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил частичную мобилизацию. В общей сложности на службу будут призваны 300 тысяч человек, что составляет около 1% от граждан, прошедших службу и имеющих боевой опыт. Про разнарядку на призыв для Костромской области власти публично не говорили. Организационными вопросами мобилизации в регионе займётся специальный штаб, который возглавил губернатор Сергей Ситников.