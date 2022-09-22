Южно-Сахалинск, 22 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Для России сейчас важна не только частичная военная мобилизация, но и мобилизация всех сил на местах, об этом комментируя решение президента Владимира Путина сказал глава Северо-Курильского городского округа Александр Овсянников.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

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«Муниципалитету необходимо мобилизовать свои усилия и ресурсы, скорректировать свои планы, сосредоточившись на выполнении ключевых задач на своем месте. Мобилизация системная, хозяйственная, управленческого аппарата не менее важна для страны. Сегодня важно сплотиться друг с другом и со всей страной, приложить все усилия для того, чтобы обеспечить мирное будущее России», — написал Овсянников в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.