Казань, 22 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В России необходимо вернуть доверие граждан к финансовому рынку и восстановить институт государственных гарантий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в ходе Международного банковского форума.

Council.gov.ru Николай Журавлев

«Надо вернуть доверие к нашему финансовому рынку у наших граждан, у наших инвесторов. Действительно, за последнее время некоторыми нашими шагами это доверие было некоторым образом расшатано. В первую очередь я говорю о том, что нужно вернуть институт, полноценно работающий, государственных гарантий и поручительств», — сказал сенатор.

По его словам, сейчас идет большая дискуссия внутри российского правительства.

«Мне некоторым образом кажется странным, когда принимает решение по выдаче той или иной государственной гарантии Министерство финансов, основной задачей которого является сохранение целостности и стабильности федерального бюджета», — добавил Журавлев.

Вице-спикер Совфеда пояснил, что в ближайшее время российской экономике нужны серьезные прорывные проекты, многие из которых в нынешних рыночных условиях «не взлетят».

«Поэтому с точки зрения минимизации риска с точки зрения привлечения частных средств в эти проекты безусловно нам нужно восстанавливать институт государственных гарантий», — сказал сенатор.