Екатеринбург, , 11:36 — REGNUM Лидер рок-группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) прибыл в Екатеринбург на съёмки криминальной комедии «Сломя голову». Об этом сообщает портал E1.ru.

Рома «Зверь» Билык Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным источника, утром 22 сентября на набережной города была разбита кинотарелка, что символизирует начало съёмок. Режиссёром картины выступает Евгений Григорьев.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, группа «Звери» собирается снять автобиографический фильм «После успеха» в ходе концертного тура в честь 20-летия коллектива. Лента расскажет о становлении группы, её массовой популярности в 2000-х годах и жизни солистов в настоящее время.

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