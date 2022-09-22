Новосибирск, 22 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. На территории Новосибирской области с 23 по 27 сентября состоится голосование на референдумах по вопросу воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Об этом сообщила избирательная комиссия сибирского региона.

Василий Иванов ИА REGNUM Голосование

«Новосибирский облизбирком в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям республик и областей по организации участков для голосования их граждан на территории региона, — уточнили в избиркоме. — Содействие будет оказано в части предоставления помещений для голосования, технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избирательной документации».

Так, для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в Новосибирской области будут открыты четыре участка для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в России откроют специальные участки, на которых жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать на референдумах о воссоединении.

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