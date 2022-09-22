Симферополь, 22 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Беспилотники ВСУ сбиты в трёх районах Республики Крым, сообщил 22 сентября глава региона Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ», — написал в телеграм-канале Аксёнов.

Он подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 сентября, у берегов Севастополя были уничтожены обломки беспилотного летательного аппарата.