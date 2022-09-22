Луганск, 22 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике с 17 февраля от обстрелов киевских карателей погибли 95 мирных жителей, сообщили 22 сентября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 378 мирных жителей, из которых 95 человек погибли и 283 получили ранения. В результате обстрелов 7 детей погибли и 25 получили ранения», — говорится в телеграм-канале представительства.

Всего с 17 февраля было зафиксировано 1 128 обстрелов территории ЛНР, по населенным пунктам республики применено более 10 тыс. боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (37 ракет) и американской РСЗО M142 HIMARS (212 ракет).

Кроме того, боевики ВСУ применяли реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч», американские 155-мм артиллерийские орудия М777.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска за прошедшие сутки обстреляли десять населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

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