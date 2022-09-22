Красногорск, , 11:33 — REGNUM В Московской области с 1 октября 2022 года вводятся новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Цена поездки будет зависеть от категории маршрута и способа оплаты, сообщили 22 сентября в пресс-службе правительства Подмосковья.

Общественный транспорт Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Подорожают поездки на наземном электротранспорте и в пригородных электричках. При оплате поездки на автобусе или трамвае картами «Стрелка» и «Тройка» стоимость одного билета составит 43 руб. 24 коп. по городу и 43 руб. 24 коп. за городом (плюс 5,45–5,48 руб. за каждые следующие 2,5 км).

Дороже всего обойдётся печатный билет, приобретённый за наличные средства — 68 рублей. В пригородном транспорте за поездки вне города придётся доплатить 5-6 рублей за каждые 2,5 км. С 1 октября в Подмосковье введены и другие изменения тарифов на проезд.

ИА REGNUM ранее сообщало, пилотный проезд по возможности льготного проезда в коммерческом транспорте в отдельных округах Подмосковья показал свою востребованность.

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