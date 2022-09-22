Амстердам, , 11:33 — REGNUM 17 ноября 2022 года намерен вынести решение по делу о крушении в 2014 году на территории б. УССР пассажирского лайнера Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии» суд в Нидерландах. Об этом 22 сентября сообщил судья Хендрик Стейнхейс в ходе предпоследнего судебного заседания по этому делу, состоявшемуся в судебном комплексе «Схипхол» (Нидерланды).

Крушение рейса MH17 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Суд планирует 17 ноября 2022 года объявить приговор по делу [о крушении MH17], если не возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства», — приводит его слова ТАСС.

Также Стейнхейс отметил, что судебный вердикт будет оглашаться против «всех четырех лиц», которых подозревают в причастности к инциденту: экс-главы ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), а также его подчиненных — Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не имеет никакого отношения к реальному расследованию катастрофы малазийского Boeing на востоке б. УССР в 2014 году.