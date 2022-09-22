Лос-Анджелес, США, , 11:32 — REGNUM Американский актёр Брэд Питт признался, что он должен был сняться в проекте с Сандрой Буллок, который так и не был реализован. Об этом 22 сентября пишет Deadline.

Брэд Питт Instagram.com/bradpittoficial

По словам Питта, в основе сюжета лежал конфликт женатой пары, которая работает в телемагазине QVC. «Сэнди (Сандра Буллок — ИА REGNUM) и я когда-то пытались развить идею о команде мужа и жены, которые были самыми успешными продавцами QVC. Но в какой-то момент они разводятся, ненавидят друг друга, и всё это происходит в эфире, когда мы продаём вещи… Это всё, что у нас было», — рассказал артист.

ИА REGNUM напоминает, что Сандра Буллок и Брэд Питт снялись вместе в нескольких фильмах. В 2022 году вышли две картины с их участием — «Затерянный город» и «Быстрее пули».

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