Берлин, 22 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Германия продолжит и дальше оказывать поддержку Киеву, однако будет следить за тем, чтобы не стать стороной конфликта на территории б. УССР. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Riala Непонимание

Она напомнила, что Берлин всегда поддерживал Киев и деньгами, и оружием, назвав это «очень чётким сигналом».

»Но мы всегда будем следить за тем, чтобы не стать участником войны, и будем продолжать делать это в будущем», — указала глава оборонного ведомства.

Ламбрехт заявила также об отсутствии понимания стратегии президента России Владимира Путина. Так, на вопрос о том, будут ли после проведения референдумов на территории б. УССР удары по этой территории приравниваться к ударам по России с последующей на это ядерной реакцией, она ответила: »Сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию, но нас это не останавливает».

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Глава минобороны подчеркнула, что Берлин воспринимает заявления об угрозах ядерным оружием как попытки запугивания с целью разделить НАТО и его союзников, поддерживающих Киев. Она подчеркнула, что этого не произойдет, поскольку Запад будет «продолжать стоять на стороне» Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в видеообращении к гражданам России президент страны Владимир Путин заявил, что попытка шантажировать Россию ядерным оружием может обернуться против тех, кто это делает. Он подчеркнул, что Москва может использовать все средства поражения, имеющиеся у неё в арсенале, при этом Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику.