Пермь, 22 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Пермском крае готовят участки для голосования на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщили в крайизбиркоме.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

В Пермском крае жители Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать на стационарных участках, расположенных в Общественном центре «Синергия» в Перми по ул. Монастырская 96. Голосование на участке начнётся 27 сентября с 08:00 по местному времени (06:00 мск). С 23 по 26 сентября УИК организуют выездное голосование в муниципальных образованиях Прикамья.

Напомним, общественные палаты Донбасса обратились к глава Республик с просьбой проведения референдумов. Голосования в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.