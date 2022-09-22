Ханты-Мансийск, , 11:30 — REGNUM Для жителей Донецкой, Луганской республик, других территорий, которые сейчас противостоят ВСУ, возможность официально стать частью России, даёт надежду на мир. Об этом заявила руководитель штаба добровольцев Югры Светлана Басова, которая в 2016 году переехала из Горловки (ДНР) в Ханты-Мансийский автономный округ.

«Поезд помощи» из Югры Департамент общественных и внешних связей ХМАО

«Люди приложили много сил для того, чтобы референдумы были объявлены — ведь эту процедуру инициировали сами жители ради своего будущего», — цитирует Светлану Басову региональный оперативный штаб.

Светлана Басова призывает всех жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас проживают в Югре, принять участие в референдуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут принять участие в референдуме о присоединении данных территорий к Российской Федерации с 23 по 27 октября путём выездного голосования. Либо 27 октября в городах Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске — жители республик Донбасса, в Сургуте. Жители Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать по адресу: Сургут, ул. Энгельса, 18. Справку о референдуме можно получить по телефону 8-800-707-56-40 ежедневно, с 9:00 до 18.00 (с 7:00 до 16:00 мск).

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