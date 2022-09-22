Ханты-Мансийск, 22 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Для жителей Донецкой, Луганской республик, других территорий, которые сейчас противостоят ВСУ, возможность официально стать частью России, даёт надежду на мир. Об этом заявила руководитель штаба добровольцев Югры Светлана Басова, которая в 2016 году переехала из Горловки (ДНР) в Ханты-Мансийский автономный округ.

Департамент общественных и внешних связей ХМАО «Поезд помощи» из Югры

«Люди приложили много сил для того, чтобы референдумы были объявлены — ведь эту процедуру инициировали сами жители ради своего будущего», — цитирует Светлану Басову региональный оперативный штаб.

Светлана Басова призывает всех жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас проживают в Югре, принять участие в референдуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут принять участие в референдуме о присоединении данных территорий к Российской Федерации с 23 по 27 октября путём выездного голосования. Либо 27 октября в городах Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске — жители республик Донбасса, в Сургуте. Жители Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать по адресу: Сургут, ул. Энгельса, 18. Справку о референдуме можно получить по телефону 8-800-707-56-40 ежедневно, с 9:00 до 18.00 (с 7:00 до 16:00 мск).