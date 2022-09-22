Тайбэй, , 11:37 — REGNUM Амбиции Пекина, а не визиты зарубежных политиков, привели к напряжённости в районе Тайваньского пролива. Об этом глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф Ву заявил в опубликованном 22 сентября интервью японской газете Nikkei.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, после съезда Компартии Китая, который запланирован в октябре, возможно нарастание «угрозы в отношении Тайваня со стороны Китая». Именно сейчас, когда экономический рост Китая замедляется, Тайваню угрожает наибольшая опасность.

«Нынешняя напряжённость в Тайваньском проливе вызвана не чередой высокопоставленных чиновников со всего мира, посещающих Тайвань, а в первую очередь амбициями Китая», — сказал Джозеф Ву.

Он добавил, что амбиции Пекина распространяются не только на Тайвань, но на территорию вокруг Японии, Восточно-Китайского моря, Южно-Китайского моря. Тайвань же должен принять все возможные меры, чтобы подготовиться к военному давлению со стороны КНР.

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