Симферополь, , 11:28 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым 22 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 22 сентября, а также ночью и утром 23 сентября в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди и грозы.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, транспорте. Также возможны подтопления.

Как сообщало ИА REGNUM, 18–19 сентября мощный шторм прошёл по Центральному федеральному округу. Особенно досталось Курской области, где повреждения получили сотни домов и десятки автомобилей, погибли два человека.