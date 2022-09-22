Калуга, , 11:36 — REGNUM В Калуге за хищение почти 800 тыс. рублей осуждены 55-летняя и 47-летняя бухгалтера муниципального учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства». Женщины были признаны судом виновными в совершении хищения путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения. Об этом 22 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Приговор суда Прокуратура Калужской области

Установлено, что в 2014–2015 года осужденные разработали план совершения хищения бюджетных средств учреждения. Бухгалтеры подыскали официально не трудоустроенных лиц, получили от них необходимые для оформления трудовых отношений и начисления заработной платы документы, а также банковские карты, и осуществили открытие банковских счетов в рамках зарплатного проекта. В частности, женщины сформировали ведомости по выплате заработной платы, в которую внесли недостоверные и заведомо ложные сведения о количестве отработанных фиктивными лицами часах и днях, сведения об их расчетных счетах и сведения о начислении им выплат, после чего поступившие денежные средства в их распоряжение обналичивали и делили между собой. Общая сумма ущерба учреждению составила около 800 тыс рублей.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

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