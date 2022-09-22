Сеул, 22 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гём встретился 22 сентября в Сеуле с командующим силами обороны Эстонии Мартином Херемом, с которым обсудил ситуацию с безопасностью в регионе и оборонное сотрудничество. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи Херем поздравил Ким Сын Гёма со вступлением в должность, а также отметил, что Южная Корея и Эстония поддерживают дружеские отношения в различных областях с момента установления дипломатических отношений в 1991 году.

В свою очередь южнокорейский военный предложил расширить обмены между военными и двустороннее сотрудничество. Он также объяснил представителю Эстонии ситуацию на Корейском полуострове, попросив поддержать усилия Сеула по денуклеаризации КНДР.