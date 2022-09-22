Мелитополь, Бывш. УССР, , 11:27 — REGNUM Власти Херсонской области опасаются нанесения ударов высокоточным натовским оружием в дни проведения референдума, заявил 22 сентября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в области опасаются не провокаций со стороны Киева. Все их обстрелы и диверсионно-разведывательные группы уже не пугают.

«Проблема в обстрелах высокоточным оружием американским, стран НАТО», — сказал Стремоусов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Стремоусов также заявил об утрате киевскими войсками наступательной способности и ударной силы на херсонском направлении.

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