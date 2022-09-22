Ярославль, 22 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Сергей Пускепалис был «настоящим мужиком, человеком за правду, учителем». Об этом на церемонии прощания сказал директор МХТ им. А. П. Чехова, экс-директор театра имени Ф. Г. Волкова Айрат Тухватуллин.

Прощание с Сергеем Пускепалисом

«Большое горе. Горе не только для театра, не только для Ярославля, Ярославской области — горе для всей страны. Для всего театрального мира. Я много не буду говорить сейчас, я уверен, что многие ещё выскажутся, расскажут какой был Сергей Витауто в жизни, какой он был профессионал. Великий, большой, честный, справедливый. Человек за правду. Настоящий мужик. Учитель, мой личный. За эти три года, которые мы здесь вместе с Сергеем Витауто прослужили в театре, очень много было сделано. Ну, вы, ярославцы, сами видите, какое сейчас стало отношение к театру. Как вы его снова полюбили. Он такую планку поднял, такую планку. И, Сергей Витауто, нам надо выполнять все ваши заветы, все ваши планы, которые вы выстроили на долгие годы вперёд. Он говорил один раз — я все свои экзамены сдал. И я хочу, чтобы я теперь уже задавал задания, чтобы люди рядом со мной свои экзамены сдавали», — рассказал Тухватуллин.

Айрат Тухватуллин пообещал, что проекты, начатые Сергеем Пускепалисом, будут продолжены.

«Сергей Витауто, дорогой мой, ну, не верится, что так случилось. Я вам хочу пообещать, что те планы, которые вы задали, которые вы поставили, мы будем все их выполнять. И я постараюсь это сделать честно. Так же, как и вы это делали всегда. Он очень беспокоился за ветеранов сцены. По всей стране, не только здесь, в театре. И на законодательном уровне пытался решить их вопросы, их проблемы. Для людей, которые действительно всю свою жизнь посвятили театру и ничего не имеют, но в силу каких-то своих уже особенностей, возраста, не могут выходить на сцену. Что с ними делать? Их надо любить, уважать. И их надо поддерживать. Сергей Витауто, я вам сейчас обещаю, что я не брошу дело всероссийской актёрской биржи. Мы с вашим другом, товарищем, Григорием Заславским, ректором ГИТИСа, с тем, с кем вы запустили это дело, мы продолжим его. Обещаю вам», — сказал бывший директор тетра имени Волкова.

Попрощался Айрат Рашитович и с погибшим водителем машины Александром Синицыным.

«Александр Иванович — замечательный, добрый, весёлый, профессиональный человек, который всегда улыбался. Со мной разговаривал по-татарски, хотя не татарин. Я говорю, а как? Вы знаете татарский? Нет, я служил с татарами, вот с вами буду по-татарски разговаривать. Вот такой маленький отсыл к его человечности», — вспомнил Тухватуллин.

В завершение своей речи Айрат Тухватуллин попросил Сергея Пускепалиса «не бросать театр».

«Будьте, пожалуйста, с нами. Не бросайте театр. Не бросайте нас. И глубокие соболезнования всем жителям Ярославля и Ярославской области. Всем людям, которые имеют и отношение к театру, и людям, которые знают, что такое театр. Огромные соболезнования примите, пожалуйста. Елена Ивановна, Глеб Сергеевич, сын. Вот я купил образок. Он всё время говорил про Дмитрия Ростовского. Что это святой, который помогает артистам. Елена Ивановна, положите, пожалуйста, в могилу. Я передам вам этот образок. Вечная память», — завершил свою прощальную речь Айрат Тухватуллин.

Напомним, 22 сентября с 9 часов утра началось прощание с актёром и режиссёром, худруком театра имени Ф. Г. Волкова Сергеем Пускепалисом и сотрудником театра, водителем Александром Синицыным, которые погибли в ДТП в Ростовском районе 20 сентября 2022 года.