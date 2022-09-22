Мелитополь, 22 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В дни референдума на территории Запорожской области будут открыты 393 избирательных участка. Об этом 22 сентября сообщили в ЦИК региона.

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По информации ЦИК, с 23 сентября в Запорожской области начнут работу 393 избирательных участка. Ещё 102 участка откроются за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР пройдут референдумы, на которых будет рассмотрен вопрос о воссоединении с Россией.