Баку, 22 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана обвинило вооружённые силы (ВС) Армении в попытке совершить провокацию. Заявление 22 сентября распространяет пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Противник подверг обстрелу из крупнокалиберного оружия, гранатометов и минометов подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в Кельбаджарском направлении. Заминировав ущелья на указанных территориях, диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась совершить налет на наши подразделения», — говорится в сообщении.

По данным Баку, азербайджанские подразделения заставили отступить ВС Армении.

В минобороны Азербайджана также обвили Ереван в распространении «дезинформации» об обстреле 21 сентября армянских позиций. Это якобы было сделано для «создания почвы для провокации».

Напомним, 21 сентября в Ереване обвинили азербайджанских военных в обстрелах из миномётов и крупнокалиберных пулемётах. С армянской стороны был ранен один военнослужащий.