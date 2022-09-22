Москва, 22 сентября 2022, 11:24 — REGNUM Звание Героя России члену штаба и комиссару подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия», которая действовала в 1942–1943 годах в оккупированном гитлеровскими войсками городе Краснодоне Ворошиловградской области УССР Виктору Третьякевичу, посмертно присвоил президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ 22 сентября обнародован на официальном портале правовой информации.

Молодая гвардия
Молодая гвардия
Цитата из к/ф «Молодая гвардия». реж Сергей Герасимов. 1948. СССР

«За активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Третьякевичу Виктору Иосифовичу (посмертно)», — говорится в документе.

Отметим, некоторое время после войны Виктор Третьякевич ошибочно считался предателем, из-за которого деятельность подпольной организации была раскрыта, из-за чего советский писатель Александр Фадеев при создании романа «Молодая гвардия» вынужденно не упомянул его имя в книге. В начале 1960-х годов Третьякевич был официально реабилитирован.