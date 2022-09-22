Москва, , 11:24 — REGNUM Звание Героя России члену штаба и комиссару подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия», которая действовала в 1942–1943 годах в оккупированном гитлеровскими войсками городе Краснодоне Ворошиловградской области УССР Виктору Третьякевичу, посмертно присвоил президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ 22 сентября обнародован на официальном портале правовой информации.

Молодая гвардия Цитата из к/ф «Молодая гвардия». реж Сергей Герасимов. 1948. СССР

«За активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Третьякевичу Виктору Иосифовичу (посмертно)», — говорится в документе.

Отметим, некоторое время после войны Виктор Третьякевич ошибочно считался предателем, из-за которого деятельность подпольной организации была раскрыта, из-за чего советский писатель Александр Фадеев при создании романа «Молодая гвардия» вынужденно не упомянул его имя в книге. В начале 1960-х годов Третьякевич был официально реабилитирован.