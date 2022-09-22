Краснодар, , 11:24 — REGNUM Краснодарский край предоставил временный приют мирным жителям Харьковской области и Донбасса, вынужденно покинувшим свои дома. В их числе — дети. Ребята уже приступили к учёбе. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

ПВР в общежитии Ставропольского строительного техникума Александр Погожев © ИА REGNUM

По словам губернатора Краснодарского края, ребята многое пережили, и им необходимо оказать психологическую поддержку, помочь поправить здоровье.

«Для всех детей мы постарались создать комфортные условия обучения. Например, в детском оздоровительном лагере «Медвежонок» в Кабардинке пребывают 223 человека. Часть ребят уже зачислена в школу № 7, остальные получают образование на базе здравницы. На днях в санаторий «Ейск» прибыли более 100 детей, 61 из них — школьник. Для них также организуют учебную программу», — уточнил Кондратьев.