Улан-Удэ, 22 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Начальник мобилизационного отдела военкомата Бурятии подполковник Николай Капинос рассказал о порядке призыва в рамках частичной мобилизации. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Так, повестка вручается гражданину лично, после чего тот расписываются в получении повестки. При отказе составляется акт, который передаётся в следственныe органы.

Далее гражданин должен явиться в пункт сбора, указанный в документе, после чего его направляют в пункт встречи пополнения воинской части, где он в дальнейшем будет проходить подготовку.

«Внимание для прибывающих на призывной пункт! Просьба не приезжать на личных авто. C собой призывник может взять средствa личной гигиены, небольшoe количествo еды, документ воинскогo учетa и паспорт», — добавили в правительстве.