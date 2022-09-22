Омск, 22 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Областной суд оставил в силе административный штраф, назначенный несовершеннолетней омичке за действия, дискредитирующие Вооружённые силы РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 сентября в Омском областном суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Облсуд рассмотрел дело по жалобе на постановление комиссии по делам несовершеннолетних, которым жительница Омска признана виновной в действиях, дискредитирующих Вооружённые силы РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Постановлением комиссии от 16 июня 2022 года несовершеннолетняя привлечена к административной ответственности. Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Девушка обжаловала постановление в Ленинский районный суд Омска. Суд установил, что в мае 2022 года ночью она нанесла чёрной краской из баллона надписи, дискредитирующие ВС РФ. Уточняется, что надписи она оставила у железнодорожного переезда, на фасаде жилого дома и остановке.

Районный суд 2 августа оставил постановление комиссии без изменения. В жалобе в облсуд омичка указала, что в её действиях нет состава административного правонарушения. Она утверждает, что не совершала противоправных действий, а лишь выражала своё мнение, лингвистическое исследование по делу не проводилось.

Изучив материалы дела, областной суд сделал вывод о том, что факт совершения административного правонарушения и вина подтверждены доказательствами, в том числе фотоматериалами и протоколом об административном правонарушении.

В итоге областной суд не нашёл оснований для отмены постановления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье мужчина заплатил 30 тысяч рублей за то, что в пьяном виде выкрикивал оскорбительные лозунги об армии России.

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