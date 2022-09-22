Липецк, , 11:22 — REGNUM Пакет законов о поддержке участников специальной военной операции и их семей приняли депутаты Липецкого облсовета на сессии 22 сентября, сообщили в пресс-службе областного совета. Всего одобрено восемь законодательных инициатив.

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В частности, из регионального бюджета к началу учебного года будут производиться выплаты на детей, обучающиеся в областных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях, у которых один или оба родителя погибли при выполнении задач в ходе спецоперации. Выплата составляет 5 тыс. Рублей, её будут производить раз в год. В этом году деньги выплатят до 1 декабря. Также школьники и студенты ссузов, потерявшие в спецоперации одного или обоих родителей, будут обеспечены бесплатным горячим питанием, а также бесплатно пользоваться муниципальными и межмуниципальными маршрутами.

Студентам-очникам областных профессиональных образовательных организаций, у которых в зоне спецоперации погиб один или оба родителя, будут выплачивать ежемесячно две тысячи рублей в дополнение к стипендии. Также дети, у которых один или оба родителя принимают участие в специальной военной операции, получают право на бесплатное получение путевок на отдых и оздоровление в загородных лагерях области.

В регионе расширен перечень категорий граждан, которые в дополнение к федеральному законодательству имеют право на получение социальных услуг бесплатно во всех формах социального обслуживания. Сюда включили родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в Афганистане, Чечне и на прилегающих к ней территориях, на границе России с другими государствами, а также при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях бывш. УССР, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Также в регионе установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение для лиц, отмеченных государственными наградами: лица, награждённые двумя орденами Мужества, будут получать доплату в размере пяти тысяч рублей.

Также изменился порядок увековечивания в Липецкой области памяти погибших при защите Отечества. Отменен временной критерий после события или кончины лица, память которого планируют увековечить. Ранее он составлял пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Липецкий облсовет поддержал проведение частичной мобилизации, объявленной 21 сентября президентом России.