Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Северо-Западном федеральном округе 34% компаний ожидают роста численности штата сотрудников до конца 2022 года. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе рекрутингового сервиса HeadHunter.

CurrencyFair За работой

Большая часть компаний СЗФО, 47%, ожидают положительного развития своей работы до конца года. Меньшинство, 37%, считают, что всё будет проходить стабильно, и лишь 13% настроены пессимистично.

Из числа опрошенных организаций не уверены в стабильности прежде всего те компании, которые работают в сфере машиностроения, 25%. Уверены в своём положении строители и те, кто занимается товарами народного потребления.

«Спустя почти полгода мы фиксируем достаточно существенный рост позитивных оценок компаний своего положения — именно в этой группе произошел самый существенный прирост — на 14 п. п., до 47% по России в целом (почти каждая вторая опрошенная компания, в марте о таком настрое заявляла лишь каждая третья)», — отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.