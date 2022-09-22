Донецк, , 11:20 — REGNUM Киевские войска за сутки обстреляли десять населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 22 сентября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Артиллерия, залп

«Противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением реактивных систем залпового огня HIMARS и БМ-21 «Град», танков, 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов», — рассказали в штабе.

Всего по территории республики за сутки было выпущено 296 боеприпасов.

За сутки один человек погиб и ещё восемь получили ранения.