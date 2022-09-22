Петрозаводск, 22 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Власти Карелии материально поддержат семьи жителей республики, которые погибли в ходе специальной военной операции, сообщил 22 сентября глава региона Артур Парфенчиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Он подчеркнул, что считает необходимым и правильным поддержать семьи своих земляков, погибших в ходе спецоперации.

«Назначаем ежемесячную выплату их несовершеннолетним детям, а также студентам-очникам, пока им не исполнится 23 года. Сегодня на сессии Законодательного Собрания депутаты поддержали мою инициативу», — сообщил Парфенчиков.

Размер выплаты по республике в 2022 году составит 15 954 рубля, он равен величине прожиточного минимума на детей. А в северных районах Карелии — Костомукше, Калевальском, Лоухском, Беломорского и Кемском — 17 083 рубля.

«В ближайшее время определим сроки первой выплаты — этим вопросом занимается Министерство соцзащиты»,— добавил он.

Напомним, с начала специальной военной операции России на территории бывш. УССР, по данным властей Карелии, регион потерял не менее 33 своих жителей.